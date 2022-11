Trei barbati retinuti pentru furt de motorina de la vagoanele cisterna stationate in Gara CFR Saligny

Politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au desfasurat o actiune intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat.Au fost retinuti trei barbati suspectati ca ar fi furat in mai multe randuri din trenurile aflate in Gara CFR Saligny.Din cercetarile oamenilor legii a reiesit faptul ca persoanele in cauza ar fi sustras, in repetate randuri, motorina de la vagoanele cisterna ... citeste toata stirea