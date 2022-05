Trei cetateni afgani au incercat sa intre fraudulos in Romania. Unde s-au ascuns

Cetatenii afgani au fost prinisi de politistii de frontiera cand incercau sa intre fraudulos in Romania din Bulgaria. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, judetul Constanta, pe sensul de intrare in tara, trei cetateni afgani ascunsi in remorca unui auto-marfar (TIR). "Vineri, 29 aprilie, in jurul orei 9.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru-Voda, aflandu-se in exercitarea ... citeste toata stirea