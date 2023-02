Trei cetateni palestinieni descoperiti de politistii de frontiera ai Garzii de Coasta in remorca unui tir

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in P.T.F. Negru Vodatrei cetateni palestinieni, ascunsi in remorca unui tir, incercand sa treaca ilegal frontiera de stat.In ziua de 13.02.2023, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au efectuat controlul de intrare in tara asupra unui ansamblu rutier format dintr-un cap tractor si o semi-remorca, inmatriculat in Republica Moldova, la volanul caruia se afla un cetatean moldovean. ... citeste toata stirea