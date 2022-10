Trei crese vor fi construite, in perioada urmatoare, in municipiul Tulcea, in orasul Babadag si la Harsova.Cresadin Tulcea va fi de capacitate mare, de pana la 110 locuri, in timp ce cresele din Babadag si Harsova vor avea cel mult 40 de locuri.Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat contractele de finantare pentru 30 de astfel de obiective, ... citeste toata stirea