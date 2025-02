Trei cutremure s-au produs marti dimineata in Vrancea si Buzau

Trei cutremure cu magnitudinea cuprinsa intre 2,8 si 3,2 s-au produs marti dimineata in judetele Vrancea si Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism de magnitudine 2,8 a avut loc la ora locala 3:21 in judetul Vrancea, la adancimea de 77,7 km, in apropierea urmatoarelor orase: 44 km vest de Focsani, 65 km nord de Buzau, 66 km est de Sfantu-Gheorghe, 78 km est de Brasov, 97 km sud ... citește toată știrea