Trei mastodonti cu 10 etaje apar dupa marea defrisare a Padurii Comorova. Video

Padurea Comorova, singura padure de pe litoralul Marii Negre, a fost vanata, de-a lungul anilor, de mai multi investitori in vederea transformarii acesteia in cartier de locuinte. Nu va dura mult si acest lucru se va intampla, din pacate, cu sprijinul autoritatilor locale, dar si al unor consilieri locali din Mangalia care au dat unda verde proiectului. Printre cei care vor baga, in viitorul apropiat, utilajele in padurea defrisata se numara si persoana fizica Paulina Fleancu, careia i-a fost ... citeste toata stirea