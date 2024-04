Trei minori plecatI de la domiciliu, gasitI de politIstii constanteni

Miercuri, 24 aprilie, in jurul orei 20.00, politistii Politiei Municipiului Constanta - Sectia 4 Politie au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca cei trei copii ai sai, de un an, trei ani si cinci ani, au plecat de la domiciliu.Patrulele de politie au impanzit municipiul Constanta, in cautarea minorilor.Pericolul era mare, se innoptase, iar vremea nu era prietenoasa. ... citește toată știrea