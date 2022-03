Trei nave aflate sub pavilion panamez au fost lovite de rachete rusesti in Marea Neagra, una s-a scufundat

Trei nave aflate sub pavilion panamez au fost lovite de rachete rusesti in Marea Neagra de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anuntat miercuri Autoritatea Maritima din Panama, potrivit Reuters.O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata, iar alte doua vase au fost avariate. Echipajele navelor sunt in siguranta, au transmis reprezentantii Autoritatii Maritime din Panama."Stim ca trei ambarcatiuni (sub pavilion panamez) au fost victime ale atacurilor cu rachete ruse. Una ... citeste toata stirea