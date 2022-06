Numarul cazurilor de variola maimutei confirmate in Romania a crescut la noua, a anuntat marti Ministerul Sanatatii.Este vorba despre trei barbati cu varste de 24 de ani, 33 de ani si 38 de ani. Toti sunt din Bucuresti. Starea lor de sanatate este buna si se afla in izolare (unul in spital si ceilalti doi, la domiciliu). Anchetele epidemiologice se desfasoara pentru ... citeste toata stirea