Trei persoane au murit dupa ce un sofer de 20 de ani a intrat cu un Audi A6 in copac

Tragedie in Tulcea. Trei persoane au murit, duminica, dupa ce un sofer de 20 de ani a intrat cu un Audi A6 in copac. Acesta a pierdut controlul masinii in timp ce conducea intre Agighiol si Tulcea. La intrarea in municipiu, din cauza vitezei a intrat in coliziune cu un copac. Trei persoane au decedat si alte trei persoane au fost ranite."Din primele verificari efectuate la fata locului de catre politisti, a reiesit ca, un tanar in varsta de 20 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un ... citeste toata stirea