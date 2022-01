Trei persoane au murit intr-un accident pe A1

Trei persoane au murit, iar una este ranita grav, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR sambata dimineata, pe autostrada A1, in apropiere de Nadlac. Masina a intrat, practic sub TIR. Circulatia rutiera este intrerupta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a trimis la fata locului un echipaj de descarcerare, un echipaj de stingere si doua echipaje SMURD. Trei victime au fost gasite incarcerate si decedate - un barbat si doua femei -, iar o alta persoana era ... citeste toata stirea