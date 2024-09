Trei persoane, inclusiv un lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal de frontiera Constanta Sud, retinute de procurorii DNA Constanta pentru luare de mita

Trei persoane, inclusiv un lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal de frontiera Constanta Sud, au fost retinute de procurorii DNA Constanta intr-un dosar de luare de mita, complicitate la luare de mita si sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri, in aceasta speta fiind efectuate zeci de perchezitii, dar si un flagrant.Potrivit unui comunicat transmis vineri de DNA, inculpatii retinuti pentru 24 de ore sunt Marius Oprea, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal de frontiera Constanta ... citește toată știrea