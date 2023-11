Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus, miercuri 15 noiembrie 2023, retinerea a 3 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive.S-a retinut ca, in perioada mai-octombrie 2023, patru inculpati au comercializat, in mod repetat,droguri de mare risc (3-CMC, ... citeste toata stirea