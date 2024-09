Trei sirieni depistati de politistii de frontiera, intr-un terminal al Portului Constanta, ascunsi in doua camioane sosite din Turcia

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanta-Sud-Agigea au depistat trei cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Turcia in Romania, ascunsi in semi-remorcile unor autocamioane.In data de 10.09.2024, in terminalul RO-RO din Portul Constanta (terminal prin care sunt transportate marfuri in regim international, cu ajutorul navelor de tip roll-on roll-off, adica au rampe/sine de incarcare/descarcare), politistii de frontiera au efectuat ... citește toată știrea