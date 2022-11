Trei turisti aflati pe o ambarcatiune, salvati de politistii Garzii de Coasta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intervenit cu maxima operativitate aseara pentru salvarea a trei turisti aflati pe o ambarcatiune in risc de scufundare.In jurul orei 19.00, cei trei turisti, aflati intr-o ambarcatiune pe bratul Chilia, zona canalul Bastroe, au solicitat ajutor prin 112, sesizand faptul ca barca pe care se aflau se scufunda.In ciuda conditiilor de navigatie pe timp de noapte, in cel mai scurt timp (aproximativ 15 minute), in zona a ... citeste toata stirea