Trenul Alstom Coradia, atacat cu pietre in zona Chitila; trenul a fost retras temporar din circulatie

Trenul IR 16008, compus din rama Alstom Coradia, care circula in relatia Brasov - Bucuresti Nord, a fost retras din circulatie, dupa ce a fost atacat cu pietre in zona Chitila si i s-a spart un geam, potrivit CFR Calatori."In data de 09.03.2025 la trenul IR 16008 cu circulatie in relatia Brasov-Bucuresti Nord, tren compus din rama Alstom Coradia, in zona Chitila, ca urmare a actiunii unor raufacatori care au aruncat cu pietre la trecerea trenului s-a produs spargerea unui geam lateral de la ... citește toată știrea