Trenul international ''Romania'' va circula zilnic intre Bucuresti si Istanbul/Halkali, Varna, Sofia si retur

Trenul international "Romania" va asigura zilnic, in perioada 14 iunie - 14 octombrie 2024, legatura directa intre Bucuresti si Istanbul/Halkali, Varna, Sofia si retur, biletele pentru aceste destinatii fiind deja puse in vanzare, la tarife ce pornesc de la 31 de euro, informeaza CFR Calatori.Faceti-va din timp planuri de calatorie pentru vacanta! CFR Calatori informeaza ca, in perioada 14 iunie - 14 octombrie 2024, trenul international "Romania" va asigura zilnic legatura directa de la ... citește toată știrea