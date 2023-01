Trenuri anulate pe relatia Bucuresti Nord- Constanta. Care este situatia traficului feroviar

Traficul feroviar de calatori se desfasoara in continuare conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna. Se inregistreaza intarzieri in circulatia trenurilor in zonele aflate sub avertizarile meteo de vreme nefavorabila. La aceasta ora nu sunt trenuri operate de CFR Calatori, blocate si nici nu au fost, ci doar trenuri care au intarziat asteptand remedierea disfunctionalitatilor aparute, informeaza un comunicat al CFR Calatori.CFR Calatori tine permanent legatura cu CFR SA, managerul ... citeste toata stirea