Tsunami de peste 200 de metri, declansat in septembrie 2023, in Groenlanda

Un tsunami declansat de o alunecare de teren produsa intr-un fiord din Groenlanda, cauzata de schimbarile climatice, a facut sa vibreze Pamantul timp de noua zile, in septembrie 2023, a anuntat o echipa internationala de cercetatori in jurnalul Science, transmite AFP, preluat de Agerpres.Centrul Danez de Cercetari Geologice a ajuns la concluzia, dupa un an de cercetari, ca schimbarile climatice au provocat un tsunami in jurul Groenlandei de Est, in ... citește toată știrea