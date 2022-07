Tucan, de la JT Grup Oil, si-a ipotecat bunurile pentru a contracta un credit de 15 milioane de lei

Jean Paul Tucan, fostul politician care se razboieste cu Primaria Constanta pentru parcul acvatic de pe lacul Siutghiol, si-a girat bunurile la banca, pentru a putea contra un credit. Nu el, personal, ci societatea pe care aceste o detine in proportie de 90 %, si anume JT Grup Oil.JT Grup Oil, firma detinuta de Jean Paul Tucan, a decis, in urma cu cateva luni, contractarea de la Raiffeisen Bank - S.A. a unei facilitati de credit non-revolving, angajant sub forma de avans in contul curent ... citeste toata stirea