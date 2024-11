Turist in varsta de 26 de ani, ratacit in Muntii Gutai, recuperat de salvamontisti

Salvamontistii au recuperat un turist ratacit in zona Piatra Bulzului-Blidari din Muntii Gutai, a informat Salvamont Maramures.Turistul, in varsta de 26 de ani, s-a ratacit si era epuizat.Barbatul a fost localizat cu ajutorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) si a asteptat sosirea salvatorilor pentru a cobori, alaturi de acestia, in siguranta de pe munte."Salvatorii montani au plecat din ... citește toată știrea