Incidentul s-a produs in dimineata zilei de duminica, 12 iunie, in zona Hotelului Excelsior din statiunea Mamaia. Turistul resuscitat are 48 de ani. UPDATE: Turistul, originar din judetul galati, este internat la Sectia de terapie Intensiva. Starea lui este grava.Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta si un echipaj SMURD au ajuns pe o plaja din Mamaia, in zona Hotelului Excelsior. ... citeste toata stirea