Turist strain decedat in Muntii Bucegi, dupa ce a fost lovit de trasnet

Un turist strain a decedat, sambata dupa-amiaza, in Muntii Bucegi, dupa ce a fost lovit de un trasnet, anunta Serviciul Salvamont Busteni.Un turist strain si-a pierdut astazi viata in Bucegi.Acesta facea parte dintr-un grup organizat cu peste 20 de membrii, cand instabilitatea atmosferica i-a surprins pe Creasta Bucsoiului.Echipa de salvatori a plecat imediat la locul accidentului, dar nu a mai putut face nimic.Primul traznet a cazut foarte aproape de grup si i-a bagat in ... citeste toata stirea