O turista din Bucuresti care s-a ranit in timpul unei excursii in Muntii Macinului a fost gasita si salvata in timp scurt de pompieri, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.Turista, in varsta de 54 de ani, s-a ranit la un picior, iar prietenii ei au sunat, joi seara, la numarul unic de urgenta 112 si au anuntat ca au nevoie de ajutor, grupul de turisti fiind gasit de salvatori in aproape doua ore."Misiunea a fost una contratimp deoarece locatia GPS transmisa de ... citeste toata stirea