Turistii care merg in Grecia si se infecteaza cu COVID nu vor fi obligati sa intre in carantina

Turistii care merg in Grecia si se infecteaza cu COVID-19 nu vor fi obligati sa intre in carantina, potrivit unei noi decizii guvernamentale privind protocoalele sanitare, scriu cei de la Greek Travel Pages (GTP), conform Mediafax.GTP arata ca nu vor exista camere de carantina in hoteluri pentru turistii cu COVID-19, potrivit deciziei (FEK) privind protocoalele de sanatate pentru functionarea intreprinderilor turistice in timpul COVID-19 pentru anul 2022, emisa de ministerele sanatatii, ... citeste toata stirea