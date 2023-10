Turistul francez cautat de salvamontisti in Muntii Bucegi a fost gasit decedat pe Jepii Mici, in partea inferioara.Seful Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, a declarat ca trupul neinsufletit va fi recuperat pe cale terestra.''A fost gasit mort pe Jepii Mici, in partea inferioara. Ar fi cazut circa 80 de metri din poteca. Trupul va fi recuperat pe cale terestra'', a precizat Laurentiu Paraschiv.Ambasada Frantei in Romania a confirmat ca cetateanul francez era angajat al misiunii ... citeste toata stirea