Tuzla: Lipsa apa pe mai multe strazi

Ca urmare a unor probleme de ordin tehnic intampinate in timpul desfasurarii lucrarilor de remediere a avariei survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apa de la intersectia strazilor Constantei cu Eternitatii din localitatea Tuzla, suntem nevoiti sa prelungim perioada de executare a lucrarilor, pana in jurul orei 18.00.Echipele RAJA intervin astazi - 27 august 2022, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apa de la ... citeste toata stirea