Ucraina spune ca peste 2.000 de civili au fost ucisi in invazie, ONU raporteaza 136

Peste 2.000 de civili ucraineni au fost ucisi pana acum in timpul invaziei in curs a Rusiei, a anuntat miercuri Serviciul de Stat de Urgenta al Ucrainei, citat de CNN."Peste 2.000 de ucraineni au murit, fara sa luam in considerare aparatorii nostri. Copiii, femeile si fortele noastre de aparare isi pierd viata in fiecare ora", a spus serviciul intr-un comunicat.Potrivit acestuia, unele infrastructuri de transport, case, spitale si gradinite au fost "distruse" de fortele ruse in ultimele ... citeste toata stirea