Ucrainenii sustin ca o racheta ruseasca a traversat Romania, in aceasta dimineata. MApN: Nu a fost confirmat acest lucru

Ministerul roman al Apararii transmite ca sistemul national de supraveghere nu a detectat nicio racheta ruseasca ce ar fi intersectat, miercuri dimineata, spatiul aerian national.Autoritatile romane au fost informate de partea ucraineana ca, in jurul orei 7:30, o racheta lansata de rusi ar fi trecut prin spatiul aerian al Republicii Moldova apoi, timp de aproape doua minute, prin cel al Romaniei - in zona de nord, in localitatea Darabani. Ulterior, ar fi lovit regiunea ucraineana Cernauti. ... citește toată știrea