Udrea cere incetarea procesului din dosarul Hidroelectrica

Elena Udrea le-a cerut luni judecatorilor incetarea procesului penal in dosarul Hidroelectrica in care este acuzata ca a primit o geanta in care se aflau 3,8 milioane de dolari. Avocatul Elenei Udrea spune ca procesul trebuie sa inceteze pentru ca faptele s-au prescris din 2018, potrivit deciziei CCR.Elena Udrea a fost prezenta prin videoconferinta din Bulgaria. A fost citata in Blagoevgrad, acolo unde se afla in arest.Elena Udrea a fost intrebata de judecatori ce isi doreste in acest ... citeste toata stirea