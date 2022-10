Ultimul veteran de razboi al Marinei s-a stins din viata

Viceamiralul in retragere Mircea Caragea a trecut la cele vesnice, in seara zilei de miercuri, 5 octombrie, la venerabila varsta de 103 ani. In numele echipajului Fortelor Navale, cu profund regret, seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, transmite condoleante familiei indoliate si, totodata, isi exprima recunostinta pentru importantele servicii pe care le-a adus tarii noastre tanarul locotenent Mircea Caragea, in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial, precum si ... citeste toata stirea