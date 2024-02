Un actor de la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botosani a ajuns, vineri, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" dupa ce a fost impuscat accidental in timpul repetitiilor la un spectacol.Politia a deschis o ancheta in acest caz."In urma informatiilor aparute in spatiul public conform carora o persoana ar fi fost impuscata, cu o arma tip airsoft, in timpul unor ... citește toată știrea