Un alt sarpe capturat de jandarmi in Judetul Constanta

Astazi, 13 iunie, la ora 11:30, jandarmii constanteni au raspuns din nou unui apel la numarul unic de urgenta 112, care semnala prezente unui sarpe intr-o curte din localitatea constanteana Costinesti.Echipajul de interventie al jandarmeriei s-a prezentat la adresa indicata in apel si a reusit sa localizeze sarpele, care se urcase intr-un copac.Jandarmii au capturat reptila in siguranta iar ulterior aceasta a fost eliberata in mediul sau natural, acolo unde nu ... citește toată știrea