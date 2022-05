Un an de la moartea asistentei de la Euromaterna! Mama ei, distrusa de durere

A trecut un an de la moartea asistentei Alexandra Cristina Veseliu, tragedie care a lasat multe suflete indurerate. Mama ei insa, nici pana in momentul de fata nu si-a putut reveni si nu poate accepta faptul ca fata ei, cu varsta de 24 de ani, s-a stins atat de devreme. Marturia acesteia este cutremuratoare, iar durerea ei atinge cote maxime.Marti, 24 mai, s-a implinit un an de la moartea asistentei Alexandra Veseliu, tanara care a murit intr-un accident produs pe DN3, pe sensul dinspre ... citeste toata stirea