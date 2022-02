Un angajat al Confort Urban, retinut de procurori

Procurorii din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta au dispus, vineri seara, retinerea lui George Fulina, angajat in cadrul SC Confort Urban SRL, aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanta.Conform anchetatorilor, acesta avea in atributii supravegherea persoanelor obligate de catre instantele de judecata la prestarea de munci neremunerate in folosul comunitatii si ar fi pretins si primit de la o persoana suma de 2000 de lei la data de 24 noiembrie 2021, si ulterior, ... citeste toata stirea