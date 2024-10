Un barbat a murit dupa ce a cazut de la inaltime in timp ce lucra in Portul Constanta

Un barbat de 58 de ani a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la o inaltime de circa opt metri in timp ce efectua lucrari de sudura in Dana 68 a Portului Constanta.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a informat, printr-un comunicat de presa, ca, in jurul orei 10,10, lucratori ai Sectiei de Politie Port au fost sesizati ca un barbat ar fi cazut de la aproximativ opt metri, in timp ce ar fi efectuat reparatii de ... citește toată știrea