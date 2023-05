Un barbat a murit la scurt timp dupa ce a coborat din avionul care il aducea din Londra.Barbatul in varsta de 60 de ani s-a urcat intr-o masina, dar, in drum spre poarta de acces a Aeroportului din Satu Mare, i s-a facut rau. A coborat din masina si a intrat in stop ... citeste toata stirea