Un barbat cu probleme psihice ameninta lumea cu o butelie aprinsa!

Vasile Carasava a fost condamnat la doi ani de si opt luni de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea a doua infractiuni de distrugere. Sentinta a fost data de Judecatoria Medgidia, pe 2 iunie 2022 si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca, in doua randuri, a incendiat acareturi din curtea casei in care locuieste cu mama sa, dand foc, totodata, si unei butelii in apropierea unei magazii din curte.Potrivit declaratiilor mamei sale, barbatul consuma in mod frecvent bauturi alcoolice, ... citeste toata stirea