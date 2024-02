Un barbat din Agigea, plecat in Olanda, este dat disparut

La data de 12 februarie, in jurul orei 16.50, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta-Serviciul Municipal de Oridne si Siguranta Publica au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului GOGU ILIE ADRIAN, de 38 ani, din comuna Agigea, judetul Constanta.La data de 1 februarie, in jurul orei 11.00, acesta a plecat in mod voluntar de la ... citește toată știrea