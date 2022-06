Un barbat si-a pierdut viata, iar alti doi au fost raniti in urma unui conflict care a avut loc in localitatea constanteana Cogealac.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au declarat ca noua persoane au fost implicate, luni, intr-un conflict in localitatea Cogealac.Astfel, sase barbati din comuna tulceana Beidaud au venit in judetul Constanta pentru a agresa trei barbati din Cogealac. Ei au ... citeste toata stirea