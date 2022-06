Doi oameni au murit, iar alti patru au fost raniti, in urma unui grav accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii Caldaruseanca din judetul Buzau.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 2 Urziceni - Buzau, in ... citeste toata stirea