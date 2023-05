Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus, pe data de 1 mai, retinerea a doi inculpati, cetateani straini, cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc.In cauza s-a retinut ca, inculpatii au detinut cantitati de droguri de risc simare risc (cocaina, ketamina si ecstasy) in scopul comercializarii in cadrul unui festival ce se desfasoara in statiunea Mamaia, ... citeste toata stirea