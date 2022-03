Un campion de arte martiale, in varsta de 16 ani, a fost ucis, impreuna cu toata familia, de bombardamentele rusilor

Campionul ucrainean de sambo Artem Pryimenko, in varsta de numai 16 ani, si intreaga sa familie au fost ucisi de atacuri aeriene ale armatei ruse, conform publicatiei ucrainene Pravda.Anuntul tragediei a fost facut de antrenorul Yevhen Leonenko, pe Facebook."Artem Priymenko, nascut in 2006, multiplu campion national ucrainean de sambo, a murit in aceasta seara in timpul atacurilor aeriene ruse asupra zonelor rezidentiale civile din Sumi, pe strada Romenskaya. Tatal, mama, bunica si doi ... citeste toata stirea