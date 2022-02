Colonelul (r) Daniel Mircioaga a murit in cursul zilei de 31 ianuarie.Anuntul a fost facut de catre Corpul National al Politistilor - Constanta, pe pagina de Facebook."Cu lacrimi in ochi, ne luam ramas bun de la colegul nostru, colonel (r) Daniel Mircioaga. Din nefericire, la doar 48 de ani, acesta a decedat, in cursul zilei de ieri, in urma unui infarct.Fost sef la Biroul de Investigatii Criminale ... citeste toata stirea