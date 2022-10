Un convoi cu transportoare blindate franceze va intra in tara in aceasta seara

Primul convoi cu tehnica militara franceza constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence- BGFP) dislocat in Cincu, va intra duminica, 23 octombrie, in Romania, in jurul orei 21.00, prin punctul de trecere a frontierei Nadlac, judetul Arad, informeazaMinisterul Apararii Nationale.Un al doilea convoi constituit dintr-o companie de tancuri Leclerc urmeaza sa intre in Romania in luna noiembrie.Grupul ... citeste toata stirea