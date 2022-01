Un copil a murit dupa ce a fost muscat de gat de cainele familiei

Un copil in varsta de sase ani dintr-o comuna damboviteana a murit luni, dupa ce cainele familiei, care nu era legat, l-a muscat de gat. Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa.Potrivit datelor furnizate de Politia judeteana Dambovita, evenimentul a avut loc luni dimineata, in jurul orei 9:00, in localitatea Contesti. Familia copilului a sunat la 112, insa acesta nu a mai putut fi salvat."Din primele verificari, s-a ... citeste toata stirea