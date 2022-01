Un copil de 15 ani s-a spanzurat. Ce spune Politia

Tragedie in Navodari, unde un copil de 15 ani a hotarat ca nu mai vrea sa traiasca.In cursul zilei de ieri, in jurul orei 10.00, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au fost sesizati cu privire la faptul ca, sub podul feroviar din orasul Navodari se afla o persoana decedata prin spanzurare."Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre un minor, de 15 ani, din orasul Navodari.", a anuntat, azi, ... citeste toata stirea