Un copil de 2 ani a murit dupa ce s-ar fi lovit de mobila intr-o locuinta din in Medgidia

Politistii fac cercetari dupa ce o fetita de aproape doi ani a murit la spital, vineri, dupa ce ar fi suferit vatamari corporale prin lovirea de un corp de mobilier in timp ce se afla in grija unei femei, alaturi de alti sase copii, la locuinta acesteia din Medgidia.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a informat, printr-un comunicat de presa, ca vineri, in jurul orei 13,20, lucratorii Politiei Municipiului Medgidia au fost sesizati ca un minor, de 1 an si 10 luni, ar fi decedat la o ... citește toată știrea