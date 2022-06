Un cuplu a venit la Marea Neagra sa faca bani din... alba-neagra

Stefan Chiriac a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 3300 lei, pentru savarsirea infractiunii de organizarea de jocuri clandestine ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului mijloacelor de joc in scopul obtinerii unor venituri, in timp ce Mihaela Dobre a primit 2700 amenda, pentru aceeasi fapta. Sentinta a fost data de Judecatoria Constanta, pe 5 mai 2022 si nu este definitiva, pe 13 octombrie 2022 urmand a se judeca apelul. Cei doi au fost ... citeste toata stirea