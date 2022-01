Un CURIER a spus ca a FUGIT cu INCASARILE ca sa-si scoata SOEsIA din spital

Motivele invocate de cei care fura sau delapideaza sunt care de care mai nastrusnice. Nicusor Daniel Vanghelicescu, angajat in functia de curier, in cadrul DCS Expres Star Curier, si-a insusit in interes personal suma de 17.974,43 lei reprezentand contravaloarea facturilor de transport si a platilor tip ramburs incasate de la clientii societatii. Acesta a sustinut ca avea nevoie de bani pentru a-si scoate sotia bolnava de la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare. Insa... era cam necasatorit! ... citeste toata stirea